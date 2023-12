Anversa: servizio civile, seminario di studi per valorizzare giovani e territorio

Anversa degli Abruzzi,7 dicembre- ll Comune di Anversa degli Abruzzi è lieto di ospitare questa iniziativa che è un’occasione per i giovani del territorio di conoscere il nostro paese e aiutarci a renderlo sempre più vivibile e accogliente. Insieme alle comunità di Introdacqua e Aielli vogliamo mostrare concretamente come si possa fare rete a partire dai giovani per rigenerare e riprogettare i nostri territori con impegno, creatività e visione del futuro.

Il seminario di informazione e approfondimento “Giovani in servizio civile per la valorizzazione del patrimonio locale. Esperienze e progetti tra Abruzzo interno e l’Europa” si terrà ad Anversa degli Abruzzi, in via Manso 5 presso la biblioteca comunale “Gabriele D’Annunzio”, il prossimo lunedì 11 dicembre alle ore 15.30 ed è organizzato in collaborazione con il CESC Project.

E’ una iniziativa realizzata in preparazione della “Giornata nazionale del servizio civile universale” del prossimo 15 dicembre e nell’imminenza del nuovo bando per i giovani per partecipare al servizio civile.

Questo del servizio civile – dichiara Sefora Inzaghi Direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario e Referente dei futuri giovani volontari – è un progetto che va ad aggiungersi alla decennale esperienza che il Comune e la Riserva hanno nel coinvolgimento del volontariato giovanile nazionale e internazionale. Dal 2008 infatti abbiamo ospitato ragazzi venuti da tutta Europa che hanno potuto vivere la quotidianità del Paese e operare nell’area protetta dando il loro contributo prezioso alla sua tutela, ricerca e conservazione. Siamo quindi felici di ospitare anche i giovani che arriveranno grazie al servizio civile perché rappresentano per noi un valore aggiunto al nostro operato e un’opportunità di crescita e condivisione, non solo per loro, ma anche per noi e per la nostra piccola ma accogliente comunità anversana.

Il servizio civile – dichiara inoltre Rossano Salvatore Vicepresidente del CESC Project – è un’esperienza concreta di impegno dei giovani nella conservazione dei Beni comuni, materiali e immateriali, e nello sviluppo economico e civico di un Territorio. Per questo motivo gli Operatori e le Operatrici del Servizio Civile sono ritenuti dei “Difensori civici”, con mezzi e strumenti non armati e nonviolenti, del Benessere della Comunità e dell’attuazione dei principi Costituzionali. Con il seminario ne volgiamo presentare un esempio concreto.