Sulmona ora scommette  sulla fotografia, pronta l’edizione 2024 del Premio Ovidio di “ Arti visive”

Sulmona, 16 maggio– Il fascino della fotografia come veicolo straordinario di comunicazione e di promozione dell’immagine complessiva della città, o del territorio, dei suoi valori e dei suoi tesori è forse una scelta strategica su cui intende puntare Sulmona per le tante iniziative già programmate per i prossimi mesi.

Un progetto che, grazie al concreto sostegno della Fondazione Carispaq, va ad arricchire l’offerta turistica e culturale di cui Sulmona già dispone.

Altro aspetto significativo di questa edizione il coinvolgimento del territorio, soprattutto Scanno e Villalago,in appositi workschop e della Giostra cavalleresca che resta pur sempre u riferimento di grande interesse per l’estate sulmonese

L’Accademia Sulmonese di Fotografia che organizza la manifestazione, ha voluto presentare l’iniziativa,il Premio Ovidio 2024, che si svolgerà nei giorni 8-9 giugno, nel corso di un’apposita conferenza stampa alla quale sono intervenuti Rosella Ciurlia,il segretario Luciano Fagagnini ed il direttore Artistico Umberto D’Eramo. Presente anche l’Assessore Comunale alla Cultura Andrea Ramunno che ha apprezzato molto ,lo spirito e gli obiettivi del progetto, che “ sicuramente sarà molto utile agli sforzi che si stanno portando avanti per far crescere sempre piu attraverso il turismo e la cultura la nostra città”

Si partirà l’8 giugno alle ore 17,30 quando si conosceranno i nomi dei tre vincitori e sarà inaugurata la mostra fotografica, composta da 20 fotografie di fotografi di fama internazionale che sarà allestita nella Domus di Arianna a Palazzo dell’Annunziata

A rafforzare il significato del valore di questa edizione gli organizzatori hanno anche annunciato che l’apposita Commissione di valutazione sarà presieduta da Riccardo Busi Presidente della Federazione Internazionale di fotografia