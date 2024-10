A Prezza torna “Hallowine”

Musica dal vivo, degustazioni di vini, percorsi enogastronimici, specialità culinarie, eventi tematici immersi nelle atmosfere spaventose.

Prezza, 29 ottobre– C’è grande fermento a Prezza per la seconda edizione di “HalloWine”, manifestazione per grandi e piccoli tesa a celebrare l’autunno e la notte di Halloween, a partire dalle 19.30, con l’avvio delle degustazioni di eccellenti vini di rinomate cantine abruzzesi e di diverse regioni italiane, Champagne e vini Francesi e Sloveni. Lungo le strade del centro storico, tra allestimenti e location da brividi, sarà possibile assaporare eccellenze tipiche abruzzesi, come i formaggi del Bioagriturismo Porta dei Parchi, street food del Borgo Pacentrano e piatti gustosi grazie al contributo degli chef dei ristoranti Cantina di Biffi, Villa Letizia, La Sosta. Alle 20 al via concerti firmati Muntagninzz, dislocati nelle piazzette e angoli più suggestivi: street band Buxi Dixie, (ore 20.30) Intro Jazz Band special guest Clive Riche&Carlo Capobianchi (piazza Umberto I), Essential Trio (postazione Municipio), JJ Thames&Luca Giordano band (piazza Umberto I (ore 22.30). Allieterà la serata anche l’esibizione del maestro Antonio Gentile.

“Tante le novità quest’anno per un evento strepitoso che nella scorsa edizione ha riscontrato grande successo” afferma il sindaco Marianna Scoccia. “HalloWine è una felice intuizione, che coniuga musica di qualità, buon vino ed eccellenze gastronomiche tipiche del territorio, per consentire a grandi e piccoli di vivere la tradizionale notte del 31 ottobre in maniera accattivante, piacevole ed entusiasmante. Ringrazio la Proloco e tutti coloro che si sono impegnati per contribuire a rendere la serata ancora più speciale. Vi aspettiamo a Prezza per celebrare insieme un Halloween indimenticabile”.