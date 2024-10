Il turismo senza barriere: a Tagliacozzo seconda tappa di Active Abruzzo 2024

Tagliacozzo,29 ottobre – C’è un interessante segmento del mercato turistico, cui gli operatori specializzati possono guardare con crescente attenzione per le sue grandi potenzialità sin qui ancora largamente inespresse: un turismo inclusivo, che contribuisca ad abbattere le barriere, che consenta alle persone con disabilità di usufruire di bellezze ambientali o storico-architettoniche partecipando a pieno titolo.

Seconda giornata, ieri a Tagliacozzo, per l’edizione 2024 di “Active Abruzzo”, l’evento organizzato da CNA Turismo della nostra regione per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale: settori in grande crescita, come confermano i numeri, ma che proprio nell’area del turismo inclusivo può cercare di crescere ulteriormente.

Domenica divisa a metà per l’appuntamento. Prima tappa, con confronto a più voci, al teatro Talia: qui, spazio dedicato proprio all’approfondimento delle opportunità che si aprono a questo segmento del mercato, con la testimonianza di imprenditori specializzati, rappresentanti del mondo dell’associazionismo, della stessa CNA Abruzzo che punta a rafforzare questo settore. Sono intervenuti, dopo il sindaco Vincenzo Giovagnorio, della dirigente scolastica Maria Elena Rotilio, e del presidente dell’Ente nazionale sordi dell’Aquila, Francesco Mastropietro; il presidente dell’associazione “Sci Handicap Abruzzo”; Pietro Trozzi; il responsabile di “Appennini for hall”, Mirko Cipollone; il presidente della CNA marsicana, Francesco D’Amore; la presidente e il responsabile di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese; il direttore regionale della Cna, Silvio Calice. E nel dibattito moderato da Silvia Cardarelli di Ambecò, spazio anche alla testimonianza di una persona con disabilità, Fabio Cofini.

A completare la giornata, il “tour guidato inclusivo” di due ore nelle bellezze straordinarie di Tagliacozzo con joelette (carrozzina per escursioni fuoristrada usata dalle persone con disabilità motorie) e interprete della lingua dei segni: potendo dimostrare sul campo come questo segmento dell’offerta turistica sia davvero possibile.

L’edizione 2024 di Active Abruzzo è organizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, della BCC Credito Cooperativo Federazione Abruzzo, dei GAL Costa dei Trabocchi e Maiella Verde. Con il patrocinio della Regione Abruzzo, dei Parchi Nazionali della Maiella e del Gran Sasso-Monti della Laga e del Progetto Interreg Euro-Med Libeccio.