Presentata la 42^edizione del Sulmona Cinema International Film festival

Un appuntamento che si annuncia di grande interesse, con super ospiti e molto atteso

Sulmona 31 ottobre- Mancano pochi giorni alla 42esima edizione del Sulmona International Film Festival, la manifestazione cinematografica che animerà la città d’arte peligna dal 6 al 9 novembre, organizzata e promossa da Sulmonacinema Aps con il contributo del Comune di Sulmona. L’evento è stato presentato stamane in municipio alla presenza, fra gli altri, del sindaco Gianfranco Di Piero e dell’assessore alla Cultura, Carlo Alicandri Ciufelli, oltre al presidente di Sulmonacinema Aps, Marco Maiorano, al direttore artistico del festival, Carlo Liberatore ed al presidente di Soci Coop Sulmona, Jacopo Santostefano. Un appuntamento che ormai, come da tradizione, richiama i protagonisti e gli addetti ai lavori della Settima Arte da tutto il mondo, a dimostrazione di un crescente appeal internazionale oltre che di una consolidata affermazione sul territorio italiano.



“Il SIFF, oltre a essere una vetrina per registi agli esordi, è un laboratorio dove in pochi giorni si concentra un numero considerevole di attori, cineasti e operatori del settore culturale e cinematografico, artisti, critici, giornalisti, cinefili, studenti delle scuole locali di ogni ordine e grado, giovani universitari, pubblico generico – ha spiegato Di Piero. Mi congratulo con la direzione artistica e l’organizzazione tutta per aver saputo coniugare, ancora una volta, forma e contenuti e aver creato un momento trasversale di socialità, regalando al pubblico di Sulmona un’occasione preziosa per scoprire i talenti cinematografici del futuro”. Analoga soddisfazione è stata espressa da Alicandri Ciufelli che ha dichiarato: “L’appuntamento con questo festival è, per la nostra comunità, non solo un evento importante ma anche e soprattutto uno strumento utile al disegno di welfare culturale che abbiamo in mente e al quale stiamo lavorando”.

Tre gli appuntamenti imperdibili che andranno ad aggiungere valore e varietà alla proposta artistica offerta dal festival: alle 18.00 di domenica 3 novembre Cristiano Godano, frontman e leader dei Marlene Kuntz, dialogherà con lo scrittore Nicholas Ciuferri nel foyer del teatro comunale Maria Caniglia su tematiche di grande attualità come l’emergenza climatica e ambientale. L’evento, gratuito, è organizzato in collaborazione con la sezione Soci Coop di Sulmona ed è possibile prenotare la propria partecipazione al numero 347.7908164 o tramite e-mail all’indirizzo sulmonacinema@gmail.com.



Mercoledì 6 novembre, alle 21.15, il protagonista del Siff Talk sarà l’attore e autore Pasquale “Lillo” Petrolo che, in quel del cinema Pacifico, verrà intervistato dal critico cinematografico Francesco Alò, storico amico del festival. Sempre in teatro, questa volta il 9 novembre, a chiusura della manifestazione, ci sarà il concerto Discoverlanddel trio Angelini – Cortese – Fabi. Sono ancora disponibili biglietti su CiaoTickets e presso l’Ufficio Turistico Comunale.



“Ancora una volta il SIFF guarderà a tematiche del presente prendendo spunto da ciò che accade nel mondo, come rivendicato dal direttore artistico Carlo Liberatore. “Nel tempo della distrazione generalizzata e del giudizio facile, dell’egolatria e del primo sguardo liquidatorio, dobbiamo restituire al rispetto, termine la cui radice significa guardare nuovamente, un ruolo di primaria importanza. Ecco, dunque, che il cinema costituisce un vettore fondamentale di senso. Questa edizione del festival si propone di indagare nella contemporaneità attraverso 50 opere filmiche provenienti da 18 paesi del mondo, con l’obiettivo e la consapevolezza del proprio ruolo di ricerca e valorizzazione dei migliori talenti della cinematografia internazionale. La molteplicità delle tematiche trattate attinge alle questioni cruciali e fondamentali di oggi: il dramma silenzioso e perverso della guerra, i diritti negati di un femminile ancora troppo spesso costretto a retrocedere, il senso identitario analizzato mediante la lente dell’intelligenza artificiale.

Ma anche la messa in discussione della mascolinità granitica e tutta di un pezzo, a favore della possibilità di riconsiderare la propria fragilità, e poi le riflessioni sul ruolo dell’alienazione personale nel mondo del lavoro, dell’istruzione come strumento di riscatto e dell’ambiente come atto di preservazione necessaria. Documentari, animazioni, cortometraggi italiani e internazionali, lungometraggi e approfondimenti accomunati da un unico grande intento: riscoprire la nostra umanità, riconsiderare l’altro, per davvero. Perché peggiore dell’odio c’è solo l’indifferenza, il vero contrario dell’amore. Rispettiamo, torniamo a guardare”.Così Marco Maiorano, presidente Sulmonacinema Aps: “Con l’immagine ufficiale della 42a edizione del Sulmona International Film Festival vogliamo richiamare una delle scene più universalmente note del cinema, il bacio tra Rhett Butler-Clark Gable e Rossella O’ Hara-Vivien Leigh in Via col vento. Citiamo anche noi stessi e una fase del ‘Sulmonacinema’, a fine anni ‘90, in cui su manifesti e cataloghi erano raffigurate, in versioni fotografiche dai viraggi coloratissimi, coppie del cinema mondiale in momenti coinvolgenti e sensuali. Il nostro invito è di lasciarsi alle spalle l’onda lunga della recente stagione del dubbio, in cui tutti siamo stati cauti e diffidenti ma che, una volta terminata, ci ha lasciati nell’indolenza dei divani avvolgenti e degli enormi schermi casalinghi. Torniamo al contatto, ad abbracciare i nostri cari, a concederci attimi di serenità, come quello di andare al cinema con le persone che amiamo. Torniamo al cinema, per un festival vissuto come si conviene, nel buio della sala. Facciamolo, oggi, ché domani è un altro giorno”.



I biglietti sono acquistabili sul circuito online Ciaotickets e presso l’Ufficio Turistico Comunale nel complesso della SS. Annunziata, in attesa dell’attivazione del botteghino presso il Cinema Pacifico.

( ph di Andrea Calvano)