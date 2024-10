Lega, rinnovati i vertici in Abruzzo e Molise

Sulmona, 41 ottobre–Vincenzo D’Incecco, attuale Capogruppo in Consiglio regionale,è il nuovo coordinatore della Lega in Abruzzo, mentre Aldo Patriciello è il nuovo coordinatore della Lega in Molise. Raccolgono il testimone rispettivamente di Luigi D’Eramo e Michele Marone, entrambi impegnati con ruoli istituzionali rilevanti (sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e assessore regionale).

“Grazie a Luigi e Michele e buon lavoro a Vincenzo e Aldo: l’obiettivo è continuare l’impegno degli ultimi anni per rendere la Lega sempre più forte e radicata” commenta Matteo Salvini.