La “Gabriele d’Annunzio” ha attivato il Master in “ESG Management e Rendicontazione di Sostenibilità”

Chieti,25 ottobre-Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di I Livello in “ESG Management e Rendicontazione di Sostenibilità”, promosso dal Dipartimento di Economia (DEc) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’Osservatorio per la Rendicontazione di Sostenibilità delle Aziende Abruzzesi (ORSA) attivato dallo stesso Dipartimento.

Il Master si rivolge a laureati e professionisti che desiderano sviluppare competenze avanzate nell’ambito della gestione e rendicontazione di sostenibilità, rispondendo alla crescente richiesta di figure specializzate nella gestione degli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance) all’interno delle organizzazioni. Attraverso un percorso formativo innovativo e specializzato, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi fondamentali come la rendicontazione volontaria e obbligatoria di sostenibilità, l’evoluzione della normativa nazionale e internazionale in ambito ESG e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità. Il Master offre un approccio pratico e professionalizzante grazie a una didattica mista che prevede 120 ore di lezioni online, 240 ore in presenza. E’ inoltre prevista una importante attività di stage presso le aziende partner dell’ Osservatorio sulla Rendicontazione di Sostenibilità delle Aziende abruzzesi (ORSA) che hanno dato la loro disponibilità: Almacis S.r.l., ANFFAS Ortona ETS-APS, APTAR Italia S.p.A., Banco Alimentare dell’Abruzzo Odv, Centro di Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS, Color Max S.r.l., ESGroup S.r.l., Fameccanica.Data S.p.A., GEGEL S.r.l., Geldi S.p.A., Honda Italia Industriale S.p.A., Sara Cirone Group S.r.l. Società Benefit, Walter Tosto S.p.a., e Xera S.r.l. Gli studenti del Master lavoreranno con docenti altamente qualificati, con esperti professionisti attivi nel settore e da accademici provenienti anche da numerose e prestigiose università italiane. Le iscrizioni al Master sono aperte fino al 2 dicembre 2024. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito:

“Questo progetto formativo – spiega la professoressa Lara Tarquinio, Coordinatrice del Master – si inserisce in un contesto in cui la sostenibilità sta diventando sempre più centrale nelle strategie aziendali oltre che nella gestione operativa delle imprese e siamo convinti che la formazione di figure professionali qualificate rappresenti un fattore chiave per lo sviluppo del territorio”.“Si tratta di una iniziativa – sottolinea il professor Alessandro Sarra, Direttore del Dipartimento di Economia della “d’Annunzio” – nella quale, come Dipartimento di Economia e come Osservatorio per la Rendicontazione di Sostenibilità delle Aziende Abruzzesi (ORSA), riponiamo grande fiducia per avviare, anche in Abruzzo, un percorso istituzionale di crescita e di diffusione