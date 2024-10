Gdf Scuola Ispettori e Sovrintendenti,991 marescialli del Corso “ Corfu’II” si laureano

L’Aquila, 24 ott.- –Nell’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, alla presenza del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Edoardo Alesse, del Comandante della Scuola, Gen. D. Gabriele Failla e della Commissione di Laurea, 991 marescialli del 93° Corso “Corfù II”, dopo tre anni di permanenza alla Scuola, sono stati proclamati neo dottori in “Operatore giuridico d’impresa”.

Il titolo accademico è acquisito a conclusione di un cursus studiorum corrispondente alle istanze formative universitarie e in piena adesione alle funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate dalla Guardia di Finanza. Nel suo intervento di apertura, il Comandante della Scuola, ha messo in risalto l’importanza della formazione degli ispettori, da sempre ritenuti “la forza operativa del Corpo”: una preparazione professionale adeguata e sempre aggiornata alle mutevoli esigenze del servizio operativo, in grado di plasmare dei “veri operatori di legalità al servizio del Paese” .

Riprendendo le parole del Generale Failla, il Professor Edoardo Alesse, Presidente della Commissione di laurea, ha ribadito il legame ormai consolidato tra l’Ateneo aquilano e la Scuola della Guardia di Finanza. Questa sinergica collaborazione tra l’Università aquilana e la Scuola, iniziata nel 2015 con la stipula di una convenzione finalizzata al conseguimento della laurea da parte degli allievi marescialli in “Operatore giuridico d’impresa”, e ha già permesso a 7600 marescialli di conseguire il diploma di laurea.