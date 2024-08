L’emigrazione raccontata dalle donne.A Bugnara l’incontro con Valentina Di Cesare, un successo di consensi e di riflessioni

La rassegna “ Libri sotto le stelle” ha ospitato ieri sera la giovanissima scrittrice abruzzese che da qualche anno insegna a Milano ma non ha mai dimenticato la sua terra d’origine autrice del volume “E c’erano gerani dappertutto” Si è confrontata con Marta Di Cola, dottora di ricerca in Filologia, linguistica e letteratura all’Università Sapienza di Roma. Ne è venuta fuori una fotografia di grande interesse umano, sociale, culturale comune in tante piccole realtà italiane e che in Abruzzo si avverte in modo particolare. E poi i riflessi sulle aree interne, sul fenomeno dello spopolamento, della disoccupazione. Insomma una bella occasione che ha lanciato tanti messaggi utili di cui si parlerà molto

Bugnara, 3 agosto– Prosegue il viaggio alla scoperta dell’eredità delle radici portata avanti dalla kermesse letteraria “Libri sotto le stelle” a Bugnara.

La rassegna, organizzata e promossa dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” ha ospitato, ieri sera, in un clima tanto ventoso quanto suggestivo, “E c’erano gerani dappertutto” di Valentina Di Cesare.

“Siamo al secondo appuntamento della nostra rassegna – ha annunciato il Presidente del Centro Studi Matteo Servilio – Come già detto nella scorsa occasion, il tema di questa rassegna è l’eredità culturale. È una parola che restituisce l’idea della dinamica della storia attraverso la memoria. Non è una prospettiva immutata, anzi, muta con il tempo. Tra i temi legati all’eredità c’è quello dell’emigrazione”.

Il libro, edito da Radici Edizioni, è un’antologia femminile dell’emigrazione in cui sedici scrittrici nordamericane contemporanee sono state chiamate a confrontarsi con il proprio patrimonio identitario attLe autrici – tutte di origini italiane – fanno i conti con il proprio passato familiare, presentando percezioni diverse della propria identità all’interno di entrambe le comunità, quella di arrivo e quella italiana d’origine. Il risultato è un’opera multiforme, sospesa tra retrospezione e introspezione, caratterizzata da una pluralità di sguardi in cui ciascuna scrittrice, a modo proprio, disseppellisce un personale forziere dai fondali di un oceano di memorie e sensazioni, parole e silenzi attraverso i propri racconti.

Moderatrice dell’evento è stata Marta Di Cola, dottora di ricerca in Filologia, linguistica e letteratura all’Università Sapienza di Roma, insegnante di lettere presso la scuola media, e socia dell’APS Scosse per cui si occupa di linguaggio ed educazione alle differenze.

“Sono molto felice di essere qui – ha esordito la Professoressa Di Cola – e di avere l’occasione di dialogare con Valentina Di Cesare su questo volume molto interessante. Questo sguardo femminile serve a far esplodere quella che è la narrazione delle emigrazioni fatte di uomini all’avventura e di donne silenziose, reticenti, chiuse nelle cucine. Questa visibilizzazione delle nonne, delle madri, delle figlie, mi sembra essere un’eredità di tutti e tutte”.

“Si tratta di racconti, sì, universali ma sono racconti di donne. Ci tenevo a ricordarlo perché per la prima volta abbiamo voluto riportare un focus sull’emigrazione visto da un punto di vista femminile. Questo perché sappiamo che il tema emigrazione è ancora visto in Italia come un tabù e lo è ancor di più se a raccontarlo sono le donne”. Ha affermato l’autrice Valentina Di Cesare.

