XIX Premio Croce di Pescasseroli, le 52 giurie si riuniranno a Popoli

Sulmona, 15 maggio- “Le 52 giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli, XIX edizione, si riuniranno al Popoli Terme (Pe), presso il teatro Comunale, il prossimo 24 maggio per l’assemblea conclusiva dei due mesi dedicati alla lettura ed al giudizio sui testi finalisti per le tre sezioni del Premio. Sono attesi circa 400 giurati.I testi proposti dalla Giuria presieduta da Dacia Maraini, sono:Per la narrativa Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile, (Einaudi); Ritanna Armeni, Il secondo piano, (Ponte alle Grazie); Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani); per la saggistica: Maurizio Bettini, Chi ha paura dei greci e dei romani (Einaudi); Umberto Galimberti, L’etica del viandante, (Feltrinelli); Massimo Teodori, Antitotalitari d’Italia, (Rubbettino). per la Letteratura giornalistica: Giorgio Zanchini, Esistono gli italiani? (Rai Libri); Cecilia Sala, L’incendio, (Mondadori); Luciana Borsatti, Iran, il tempo delle donne, (Castelvecchi).

Le giurie popolari (tante scuole d’Abruzzo, ma anche di Macerata, Carpi, Biella, Pisa, Boiano, Ischia, Rionero in Vulture, Candela; due penitenziari, Sulmona e Pescara; tre università della terza età, Popoli, Lanciano e Sulmona; le associazioni di Pescasseroli, Torino, Soriano Calabro, Filadelfia di Calabria, Castellane, in Francia) comunicheranno il loro verdetto durante l’assemblea, chi in presenza e chi tramite un video inviato nei giorni precedenti.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, oltre alla Presidente Maraini, il presidente dell’Aie (Associazione Italiana Editori), Innocenzo Cipolletta, ed il presidente del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) Adriano Monti Buzzetti Colella; i sindaci di Popoli Terme e di Pescasseroli Moriondo Santoro e Giuseppe Sipari; il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri; il direttore di Area Imprese di IntesaSanpaolo Abruzzo, Carmine Puglielli; la dirigente dell’Istituto Scolastico Onnicomprensivo di Popoli Terme, Patrizia Corazzini. I lavori saranno presieduti dal dirigente dell’Istituto Agrario “A. Serpieri” di Avezzano, Pratola Peligna e Castel di Sangro, Francesco Di Girolamo.La Giuria ufficiale sceglierà poi i vincitori dell’edizione 2024 il 3 giugno, che saranno resi noti in una Conferenza Stampa a fine giugno, tenendo conto delle indicazioni delle giurie popolari.L’evento conclusivo, a Pescasseroli, è previsto per i giorni 25, 26 e 27 Luglio.