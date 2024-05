Mercoledì 22 maggio a Roma seminario di studi su Carlo Tresca

Sulmona, 17 maggio- Mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 16:30 presso la Fondazione Matteotti in via Arco del Monte n. 99/A a Roma si terrà il Seminario di Studi di rilevanza nazionale “Carlo Tresca. L’uomo più buono del mondo (Sulmona, 1879 – New York 1943)” promosso dalla Fondazione Matteotti, dal Centro per la Filosofia Italiana, dalla Rivista Tempo Presente e dal Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” di Sulmona.

Per il Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” il Seminario rappresenta una interessante opportunità per dibattere nella Capitale di Carlo Tresca, in occasione delle celebrazioni per il 100esimo anniversario dell’omicidio politico di Giacomo Matteotti a opera dei fascisti, su mandato diretto di Benito Mussolini. Il Seminario di studi è l’occasione per ampliare la rete di collaborazioni del Centro per il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e studio della figura di Carlo Tresca.

Nell’ambito delle attività della giornata, il Centro Studi avrà la possibilità di ricostruire l’attività politico-sindacale di Carlo Tresca principalmente negli Stati Uniti, la sua ferma condanna dell’omicidio del parlamentare socialista tra gli immigrati italiani e le epiche battaglie contro il fascismo italiano e italo-americano condotte principalmente attraverso le colonne del giornale “Il Martello”.

Carlo Tresca e Giacomo Matteotti vivono due vite parallele ma, allo stesso tempo, dalle traiettorie molto simili: entrambi strenui antifascisti, entrambi uccisi per mano fascista, entrambi combattenti per la libertà troppo spesso dimenticati.

Il Seminario di Studi farà conoscere ulteriormente la figura di Carlo Tresca e il suo lascito politico ancora molto attuale: si aprirà con gli interventi introduttivi del Presidente della Fondazione Matteotti Alberto Aghemo; del Presidente del Centro per la Filosofia Italiana Aldo Meccariello; del Presidente del Centro Studi e Ricerche Carlo Tresca Riccardo Verrocchi.

A seguire, è prevista la proiezione del documentario “L’uomo più buono del mondo. La leggenda di Carlo Tresca” di Angelo Figorilli e Francesco Paolucci che dialogheranno con il pubblico e i relatori. Chiuderà il Seminario Pietro Adamo, Professore di Storia delle Dottrine Politiche del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.