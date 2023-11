Sulmona:Il 2 dicembre la  consegna  dei riconoscimenti per la V^ edizione del Concorso ‘Fabrizia Di Lorenzo’

Sulmona,29 novembre- Si terrà sabato 2 dicembre, alle 10:30, nella sede del liceo “Giambattista Vico” la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso intitolato a Fabrizia Di Lorenzo, la trentunenne sulmonese che perse la vita il 19 dicembre 2016 nell’attentato terroristico di Berlino.

Saranno premiati otto dei quaranta studenti, frequentanti gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno partecipato al concorso che si è svolto il 6 novembre.Ragazzi e ragazze, provenienti da quindici istituti scolastici di tutta la regione (sette della provincia dell’Aquila, quattro di quella di Chieti e due rispettivamente delle province di Pescara e Teramo), sono stati chiamati a confrontarsi con i temi della coesione e della solidarietà, centrali affinché un paese possa affrontare e risolvere sfide e fenomeni che allarmano e spaventano, come il terrorismo fondamentalista, le ondate migratorie incontrollate, l’inquinamento globale.

Hanno prodotto un testo di carattere argomentativo-espositivo sul valore della “comunità” e della responsabilità, prendendo spunto da un passo del Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 2018. Il concorso, un bando regionale per l’erogazione di borse di studio “per non dimenticare le vittime del terrorismo”, è stato curato dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la consulenza del comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo” e la collaborazione della scuola di Fabrizia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ovidio”. Tra tutti gli elaborati, la commissione ha selezionato i migliori otto. I nomi dei vincitori saranno resi noti sabato, in occasione della cerimonia di premiazione.