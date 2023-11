 Sanità,approvato Piano Oncologico quinquiennale della Regione

Nicoletta Verì

Sulmona,29 novembre-Via libera da parte della Giunta regionale abruzzese che su proposta dell’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, ha preso atto del Piano Oncologico nazionale, documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027, redatto dal Ministero della Salute, ed ha approvato il Piano Oncologico della Regione Abruzzo individuando le linee strategiche di piano e la programmazione operativa quinquennale. La logica è quella di consolidare il contrasto alle malattie oncologiche, secondo un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio sanitario, al fine di assicurare uniformità ed equità di accesso ai cittadini. Pertanto, ciascuna Regione, come obiettivo condiviso con il livello centrale, ha il compito di recepire, implementare e monitorare il Piano Oncologico Nazionale a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dell’uso corretto ed efficace delle risorse dedicate.