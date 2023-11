Dai Vescovi di Abruzzo e Molise 1^ Corso di formazione per operatori del turismo e dello sport

A Chieti il 2 dicembre il primo appuntamento presso il seminario regionale

Sulmona, 22 novembre– “Il nostro territorio con la sua storia d’arte, fede, bellezza paesaggistica e sport è il terreno ideale per sperimentare nuove forme di evangelizzazione e promozione, ma la valorizzazione passa inevitabilmente attraverso la conoscenza e la formazione”.

È quanto afferma Mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, delegato della CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise) per la Pastorale del Turismo, Tempo libero, Sport e Pellegrinaggi, a pochi giorni dall’avvio del primo corso di formazione organizzato dalla Consulta Regionale per la Pastorale del Turismo, che si terrà a Chieti, sabato 2 dicembre 2023 presso il Seminario Regionale.

L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un percorso base volto alla realizzazione di altri corsi tematici ed è rivolta principalmente agli operatori che, a diverso titolo, sono coinvolti nel settore nell’ambito della promozione del territorio Abruzzese-Molisano, ma anche a chi per motivi professionali, di studio, aggiornamento culturale, servizio ecclesiale fosse interessato avere una formazione base.Il corso, che vedrà diversi e qualificati interventi insieme ad attività laboratoriali, verrà proposto anche sabato 9 marzo 2024 a Termoli presso la Casa Museo Stepharnus, per dare la possibilità di partecipare a quante più persone vorranno.

“Come ci ha ricordato Papa Francesco – aggiunge Mons. Fusco – seguire Cristo non è solo una cosa vera, ma anche bella, e in questo senso la bellezza rappresenta una via per incontrare il Signore. Oggi dobbiamo essere in grado di portare questo messaggio anche nei settori del turismo e dello sport con un linguaggio moderno che ci permetta di raggiungere sempre più persone”.