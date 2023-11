Sulmona, 17 novembre– “ Sulmona in guerra” è il tema di una conferenza dell’avv. Lando Sciuba in pr0gramma mercoledì 22 novembre 2023 – ore 16,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio, Via Silvestro di Giacomo n° 22 – Sulmona

L’inizativa è stata promossa Università Sulmonese della Libera Età nel quadro delle attività per l’anno Accademico 2023-2024