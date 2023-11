Sulmona: fare presto, M5S “ Noi siamo leali ma anche determinati”

Sulmona,17 novembre- Le notizie e alterne iptesi che si sono susseguite negli ultimi tempi hanno spinto oggi i dirigenti del M5S ad assumere una posizione ferma ma anche chiara anche perché è passato troppo tempo e la città non ha certo bisogno di aspettare ancora-

Dopo il “passo di lato” del nostro Assessore D’Andrea, spiega il M5S, per un nuovo fantomatico “lavoro”, oggi di nuovo leggiamo su una testata giornalistica locale la proposta del Consigliere D’Aloisio nella nuova Giunta mai proposta dal gruppo. Crediamo a questo punto sia opportuno fare chiarezza sulla nostra posizione e smentire queste false notizie che circolano. Riteniamo che i risultati prodotti da questa Amministrazione in 2 anni, siano importanti e dimostrano una visione progressista, green e soprattutto attenta ai principi di legalità e trasparenza.

Chiunque abbia avuto un minimo di esperienza amministrativa sa che, i risultati, specie per una città come Sulmona che, come sappiamo tutti, ha numerosissime criticità che si trascinano avanti ormai da anni, non possono essere ottenuti tutti nell’immediato e che la programmazione per un Comune è di fondamentale importanza. Detto questo non siamo mai stati di certo favorevoli alla sostituzione della Giunta, che a nostro avviso implica, come sta avvenendo, un ulteriore rallentamento all’attività amministrativa, ma come dimostrato dalle dimissioni del nostro Consigliere Lupi, che non poteva garantire la presenza costante, siamo una forza politica che guarda al bene comune e non ai personalismi e alle poltrone. Siamo oltremodo convinti che l’ennesimo commissariamento di questa città, specie in un periodo così delicato, per i tanti motivi tra i quali i bandi PNRR, la mala gestio Cogesa che oggi potrebbe mettere in ginocchio tanti comuni soci e il ruolo che ricopre Sulmona come riferimento per i più piccoli comuni limitrofi afflitti dalle problematiche delle aree interne, sarebbe una mannaia letale ed un atto di estrema irresponsabilità, al quale non ci piegheremo. Per questo non abbiamo fatto né pressioni né stratagemmi, ma fatto quanto richiesto dal primo cittadino portando le nostre tre alternative per un nostro referente in Giunta, senza però coinvolgere ovviamente il Consigliere D’Aloisio che riteniamo stia svolgendo bene il suo ruolo in Consiglio Comunale.

Fermo restando che continueremo ad appoggiare questa maggioranza capitanata dal Sindaco Di Piero che la città ha voluto e che continua a volere, e fermo restando che saremo sempre di supporto per proseguire e portare avanti la grande mole di lavoro che il nostro Assessore D’Andrea con tutta la squadra degli Assessori uscenti ha avviato, auspichiamo, conclude la nota, che la macchina Amministrativa riparti velocemente con la nomina o di una Giunta Politica, dove il movimento 5 stelle ha meritato sul campo di doverne far parte, o di una Giunta Tecnica che prosegua l’immenso lavoro svolto fino ad ora.