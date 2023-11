Castel di Sangro: domani presentazione del libro Bulky, di Raffaella Simoncini,

Castel di Sangro,17 novembre- Domani Sabato 18 novembre alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Castel di Sangro sarà presentato Bulky, di Raffaella Simoncini, Editore Neo Edizioni

L’autrice parte dalla propria esperienza personale per un romanzo che racconta la malattia e l’amicizia tra due donne accomunate da una stanza d’ospedale e dalla presa di coscienza di voler cambiare la propria vita. Traendo ispirazione dal proprio vissuto, Raffaella Simoncini racconta di due destini che, loro malgrado, si intrecciano in un presente senza più certezze. E lo fa con un romanzo in cui questo presente diventa un fondale inesplorato da scandagliare per raggiungere la superficie e riuscire a scivolare via, come gli origami di carta che la protagonista faceva con sua nonna da bambina.

La presentazione è promossa dall’Associazione AmoRosa, con il patrocinio del Comune di Castel di Sangro. “Sono particolarmente felice di questa presentazione” commenta Raffaella Dell’Erede, Presidente di AmoRosa “giacché il libro racconta di come il buio può essere illuminato e di come ci si rialza dopo essere, seppur incolpevolmente, caduti. Questo è proprio lo spirito di AmoRosa. Inoltre, come assessore delegato alle politiche sociali e alla biblioteca, inauguriamo nella Biblioteca Comunale un ciclo di presentazioni di volumi che sceglieremo con cura per tematiche e/o attinenza col territorio. La Neo Edizioni, infatti, è una casa editrice locale che si sta facendo strada nel difficile mondo editoriale, conquistando un posto rilevante nel panorama nazionale per scelte culturali e capacità imprenditoriale”.