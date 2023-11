Sulmona,6 novembre– Nuovo appuntamento per l’anno Accademico 2023-2024 della Università Sulmonese della Libera Età. Mercoledì 8 novembre 2023 – ore 16,30 presso Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio, in Via Silvestro di Giacomo n° 22 – Sulmona è in programma una conferenza di Andrea Giampietro su « Cosimo Savastano poeta “nell’antica lingua di Castel di Sangro”