Ai nastri di partenza il 41esimo Sulmona International Film Festival: il programma della prima giornata

Tutte le info utili su biglietti e abbonamenti

Sulmona,6 novembre- Tutto pronto per la 41esima edizione del Sulmona International Film Festival. La manifestazione, promossa da Sulmonacinema Aps, prenderà il via mercoledì 8 novembre all’interno dello storico Cinema Pacifico della città peligna con la proiezione del primo blocco di cortometraggi in gara e del film “Carne et Ossa” del regista Roberto Zazzara ispirato alla storica e affascinante Corsa degli Zingari di Pacentro.

Una prima giornata dal sapore internazionale con produzioni provenienti da Stati Uniti, Francia, Estonia, Portogallo, Iran e Israele ma anche con diversi lavori firmati da giovani registi italiani in rampa di lancio: connubio, questo, che ha reso il SIFF tra le realtà culturali più longeve e apprezzate in Italia nell’ambito dell’arte cinematografica e che, anno dopo, diventa sempre più punto di riferimento per i cineasti di tutto il mondo.

Cinema come arte, appunto. Per l’intera durata del festival sarà possibile ammirare i ritratti geometrici e colorati di Alice Iuri, illustratrice friulana che ha curato anche l’immagine ufficiale di quest’edizione del SIFF, dedicata al poeta Ovidio. I suoi lavori sono stati pubblicati dalle riviste Linus e L’Espresso e dalle case editrici Il Saggiatore, Mondadori e Guanda. Un’immersione nei colori e nelle forme di personaggi illustri da lei raffigurati con uno stile personale e moderno.

È possibile acquistare i singoli biglietti oppure l’abbonamento alla 41esima edizione del Sulmona International Film Festival al botteghino presso il Cinema Pacifico e online, al seguente link:



Per gli incontri con i due attori e registi Pietro Castellitto (venerdì 10, ore 21) e Micaela Ramazzotti (sabato 11 ore 17.30) non è richiesto l’acquisto del biglietto.

Chi acquista sia la tessera sostenitore che l’abbonamento al festival avrà la priorità nella prenotazione del posto in sala (da effettuare entro il giorno 8 novembre presso il cinema Pacifico in Via Roma 27 oppure via mail a sulmonacinema@gmail.com, specificando nome e cognome, numero di telefono, numero tessera e progressivo abbonamento). Per tutti gli altri è possibile riservare con le stesse modalità un posto dal giorno 9 novembre (fino al raggiungimento del numero massimo di posti in sala).

Il programma completo e il catalogo del festival sono consultabili sul sito: https://www.sulmonafilmfestival.com/it/siff-41/.

La versione cartacea del catalogo è disponibile presso l’Ufficio Turistico in Corso Ovidio e presso il Cinema Pacifico in Via Roma 27



Mercoledì 8 novembre: il programma

Proiezioni dalle 16.30 alle 19.00

“Météores” (Francia) – Agnès Patron & Morgane Le Péchon

“White lie” (Israele) – Eyal Elisha

“Donde Los Niños no Sueñan” (Italia) – Stefano Sbrulli

“Dog – Apartment” (Estonia) – Priit Tender

“Friend of a Friend” (Francia) – Simon Gualtieri

“Foto di Gruppo” (Italia) – Tommaso Frangini

“Applause” (Portogallo) – Guilherme Daniel

“Mariposa” (Italia) – Maurizio Forcella

Proiezioni dalle 19.00 alle 21.00



“A Short Trip” (Francia) – Erenik Beqiri

“Pinoquo” (Italia) – Federico Demattè

“Its a Grey, Grey World” (Iran) – Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib

“Sciaraballa” (Italia) – Mino Capuano

“Forgiving Johnny” (Stati Uniti) – Ben Proudfoot

“Last Call” (Stati Uniti) – Harry Holland



Dalle 21.00 proiezione film “Carne et Ossa” di Roberto Zazzara

A seguire dibattito aperto al pubblico con il regista Roberto Zazzara e il produttore Cristiano Di Felice

A.F.