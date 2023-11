Sulmona,la cerimonia commemorativa in suffragio dei caduti di tutte le guerre

Sulmona,3 novembre- –si è tenuta in località Badia di Sulmona, presso il sacello militare di Santa Maria degli Angeli, in un angolo di territorio carico di profonda spiritualità, posto a poche centinaia di metri dall’eremo che fu di Celestino V, la consueta cerimonia commemorativa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e su tutti i fronti.

A promuovere l’annuale iniziativa è stato Donato Agostinelli, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, delegato Provinciale di L’Aquila dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore Alle Reali Tombe del Pantheon e che da dodici anni custodisce con grande impegno e dedizione il luogo consacrato alla memoria militare.

Dopo la Santa Messa concelebrata da Padre Lorenzo Marcucci, cappellano del Carcere di Sulmona e Don Antonio Iurlaro della Parrocchia di Montereale (AQ), la cerimonia è proseguita, sulle note dell’Inno Nazionale, con l’alzabandiera seguita dagli onori ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro sull’altare del Sacello.

Durante la stessa, in un commovente e sentito discorso, Agostinelli ha ringraziato sentitamente la popolazione locale e le associazioni di volontari delle frazioni per il supporto a lui dato nella cura del sacello e per aver compreso il vero senso del sacrificio dei soldati caduti, elogiandone il senso di solidarietà a cominciare da Mario D’Amato da poco scomparso e Giulio Salzano.

Bellissimo è stato il riferimento da Agostinelli fatto dul vero valore che dovrebbe avere la pace. Condizione, quest’ultima, che dovrebbe essere intrinseca al genero umano e non come concetto conseguente ad una guerra.

Emozioni si sono mosse sui visi dei partecipanti alla lettura dell’epistola che in punto di morte Filippo Fredda inviò dal fronte africano, nel lontano 1936, a sua madre. Folta è stata la rappresentanza d’armi giacché presenti erano le associazioni combattentistiche e i componenti di ciascuna Forza Armata.

Essenziale è risultata essere la collaborazione non solo dei popolani ma anche di chi con Agostinelli ne condivide l’amicizia e la voglia di far bene le cose. Tra questi Mauro Marchegiani, inseparabile e meticoloso compagno nell’ambito non solo organizzativo nonché speaker della manifestazione.

Agostinelli, spiega una nota, ha voluto ringraziare uno per uno i rappresentanti delle istituzioni tra i quali: Il Vice Prefetto dell’Aquila Dr. Giuseppe Girolami; Il Generale di Brigata Carlo Scarsella, già comandante delle truppe alpine e cultore di storia militare;Il Generale di Brigata Emidio D’Angelo già presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia);Il Dirigente Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e Difesa Civile ingegnere Claudio Mastrogiuseppe;il tenente colonnello Luigi Di Pardo del Comando militare Esercito Abruzzo e Molise; il comandante del Commissariato di Sulmona Vice Questore Aggiunto Stefano Bortone;Il comandante dei Carabinieri di Sulmona capitano Toni Di Giosia; il comandante della Guardia di finanza capitano Cecilia Tangredi; il Comandante della Polizia Locale di Sulmona Maggiore Domenico Giannetta;Il Vice presidente Nazionale dell’associazione Guardiani della Natura Venanzio D’Alessandro; Prof. Mauro Cianfaglione studioso di Pratola Peligna;l presidente dell’Associazione Medica Nazionale Cure Palliative Dr. Gian Vincenzo D’Andrea;Il delegato provinciale dell’Aquila dell’associazione nazionale combattenti interalleati Cav. Giuseppe Del Zoppo;Avvocato Rodolfo Corselli ispettore per la Regione Abruzzo dell’istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon;Luogotenente Vincenzo Presutti Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Antonio Zinatelli dell’associazione Bersaglieri; Capitano Antonio Del Boccio della polizia ambientale dell’Aquila.