Sulmona: sarà potenziata la pubblica illuminazione nell’area industriale . Finalmente!

La soddisfazione di Mariella Iommi ( Arap)

Sulmona, 3 novembre– Esprimo viva soddisfazione per l’esito della votazione del Consiglio Comunale del 31 ottobre 2023 che ha approvato una convenzione, promossa e proposta da ARAP al Comune di Sulmona, finalizzata alla realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica, che prevede l’installazione di n. 82 pali luce sul territorio comunale all’interno dell’area industriale di Sulmona. Il progetto riguarderà, più precisamente, l’illuminazione dell’ex S.S. 17, di Via C. da San Nicola e Viale del Commercio. Lo ha annunciato oggi Mariella Iommi Vice Presidente Arap

Si ringrazia l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale, aggiunge Iommi, per aver compreso e sostenuto l’importante iniziativa di ARAP, ma, soprattutto, per la sensibilità dimostrata verso le imprese insediate all’interno dell’agglomerato industriale di Sulmona, che beneficeranno dell’investimento e della relativa gestione senza sopportarne i relativi costi.

L’impianto riveste carattere di particolare importanza sia in termini di sicurezza sia perché riguarda una delle principali arterie di accesso alla città e fa parte di un più ampio progetto, che ARAP ha messo in campo, per la riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica ricadenti negli agglomerati industriali di competenza dell’Ente, con un investimento complessivo di circa 10 Milioni di Euro per venti anni.