Saranno insigniti oggi  4 nuovi ambasciatori abruzzesi nel mondo

Sulmona, 3 novembre- Oggi nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, quattro rappresentanti del Consiglio regionale Abruzzesi nel Mondo verranno insigniti dell’ onorificenza di “Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo”. Il riconoscimento verrà consegnato domani mattina, al termine del convegno “Gli Italiani nel Mondo e il fenomeno migratorio abruzzese: Tra opportunità e difficoltà”, parte del programma dell’assemblea annuale CRAM. La carica verrà attribuita a Elodia Bonifazi (Paraguay), Florencia Capobianco (Argentina – under 35), Sandra Estevez Rivero (Cuba) e Giuseppe Santeusanio (Italia). L’onorificenza è conferita in ottemperanza della legge regionale 47/2004 che disciplina le relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo. La cerimonia intende valorizzare l’importante contributo e l’impegno che i consiglieri hanno dimostrato nel promuovere i valori, la cultura abruzzese all’estero e la cooperazione tra le comunità della nostra regione sparse in tutto il mondo