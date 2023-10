Torna il Sulmona International Film Festival,presentata la 41^ edizione

Sulmona, 27 ottobre- L’attesa è finita, la quarantunesima edizione del Sulmona International Film Festival è alle porte. Saranno 48, in totale, i cortometraggi in gara selezionati tra più di 1.200 iscritti. A giudicarli sarà una giuria d’eccezione composta da Isabella Aguilar, sceneggiatrice vincitrice di un Premio David Di Donatello per il film “Dieci Inverni”, dai gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, vincitori di 5 Nastri d’Argento con il film “Favolacce” e freschi autori di “Dostoevskij”, la loro prima serie TV. Oltre a loro ci saranno anche il critico e giornalista cinematografico Federico Gironi e la content creator cinematografica Gaia Sidoni.

Così Carlo Liberatore, direttore artistico del Sulmona International Film Festival: “Il cinema è lo strumento attraverso il quale è possibile guardare nell’abisso e a dare vita a un sé rinnovato. La quarantunesima edizione del Sulmona International Film Festival si pone proprio nella direzione di invogliare questo processo di ricerca e approfondimento. Verranno proiettate quarantotto opere cinematografiche provenienti da diciotto Paesi del mondo che ci offrono uno sguardo attento e sfaccettato del contemporaneo. Attraverso una profonda eterogeneità delle tematiche e delle forme di racconto, i registi spaziano nella narrazione affrontando i conflitti più pregni di significato del presente. Si va dai contrasti generazionali alla scoperta dell’identità sessuale. Dall’energia contraddittoria di un’età complessa, come quella adolescenziale, alla piaga della negazione dei diritti fondamentali. Si riflette sul tema cruciale della salute mentale, che viene raccontato poeticamente attraverso il cinema di animazione. Si analizzano prospetticamente le urgenti questioni legate alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Un festival che si delinea, quindi, come contenitore di sguardi molteplici e rivelatori. Nella convinzione che la caratteristica fondamentale del fare cinema sia quella di rendere il mondo più comprensibile. Non solamente attraverso il ragionamento, ma soprattutto mediante quell’attitudine al sentimento che muta l’immagine in significato”.

“Il Sulmona International Film Festival è, da anni, una vetrina per la nostra città e il nostro territorio. Ricordo con piacere e un pizzico di nostalgia le prime edizioni e, da allora, si sono alternate diverse generazioni di ragazzi che hanno portato avanti con successo e lungimiranza questa splendida realtà culturale – ha spiegato il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero – il programma di quest’anno è davvero di spessore e rileva, inoltre, la presenza di artisti e produzioni abruzzesi, indice del gran fermento culturale che si respira in questa terra”

La quarantunesima edizione del SIFF prenderà il via mercoledì 8 novembre, dalle 16.30 alle 19.00, con la prima tranche di cortometraggi italiani e internazionali in programma. Alle 21.00, invece, si terrà la proiezione di “Carne et Ossa”, film ispirato alla tradizione della corsa degli zingari di Pacentro. Seguirà dibattito aperto al pubblico alla presenza del regista Roberto Zazzara e del produttore Cristiano Di Felice.

Giovedì 9 novembre, sempre dalle 16.30 alle 19.00, si terrà la seconda giornata di proiezioni. Alle 21.00 è prevista la proiezione del film “Patagonia” alla presenza del regista Simone Bozzelli e dell’attore Andrea Fuorto. Seguirà dibattito aperto al pubblico.

Le ultime proiezioni dei cortometraggi ci saranno venerdì 10 novembre, con le due fasce delle 16.00 e delle 19.00. Alle 21.00 si terrà il talk condotto dal giornalista e critico cinematografico Francesco Alò che, per l’occasione, intervisterà l’attore Pietro Castellitto cui sarà consegnato il Premio “Ovidio d’Argento” riservato alle eccellenze del cinema italiano.

Sabato 11 novembre, dalle 17,30 alle 19.30, si terrà la premiazione dei vincitori della 41esima edizione del Sulmona International Film Festival. Al termine della stessa Francesco Alò condurrà il talk con la regista e attrice Micaela Ramazzotti a cui verrà consegnato il Premio “Ovidio d’Argento”. In chiusura di manifestazione verrà proiettato “Felicità”, film che segna l’esordio alla regia della Ramazzotti.

“L’immagine del festival 2023, come ormai d’abitudine, reinterpreta sul piano grafico il simbolo di Sulmona” afferma il presidente di Sulmonacinema Marco Maiorano. “L’iconica figura di Ovidio impressa nel bronzo da Ettore Ferrari cambia pelle e viene resa con toni pastello e con un delicato gioco di pattern e geometrie dall’illustratrice Alice Iuri. L’artista pone Ovidio davanti al raggio di luce del proiettore cinematografico e lo rappresenta in atteggiamento inedito: il poeta alza il mento e diventa così un attento spettatore, con occhi avidi di scoprire la migliore cinematografia mondiale. Si parte quindi con l’edizione n. 41, proseguendo un percorso che nasce da lontano, dal 1983, e che attraversa nel tempo tante fasi e formule. Siamo orgogliosi del lavoro collettivo che ha portato a realizzare ancora una volta la manifestazione e ringraziamo fin d’ora tutti i collaboratori, le istituzioni, i partner e gli ospiti che interverranno. Sulmona, con il suo festival di cinema, continua a essere un punto di riferimento per appassionati del settore e in generale per il pubblico desideroso di vivere la sala, nel segno del divertimento, della socializzazione e della voglia di approfondire argomenti che riguardano tutti noi e che vengono amplificati nel senso e nella portata grazie alla sensibilità dei cineasti e alla magia del grande schermo”.

L’edizione 2023 vede l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il Patrocinio della Provincia dell’Aquila, il Patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, il Patrocinio e contributo della Città di Sulmona, oltre al contributo del Ministero della Cultura.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili sul circuito CiaoTickets e presso l’Ufficio Turistico di Sulmona sito nel Palazzo SS. Annunziata, in Corso Ovidio.

Chiara Del Signore