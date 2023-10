Sulmona: al via lavori alla rete idrica in alcune aree della città 

Sulmona, 27 ottobre– Il rifacimento della rete idrica e fognaria in via Trento, Via Patini-incrocio via Gorizia, via Tosti, via Montesanto, via Angeletti e via De Gasperi avrà inizio nei primi mesi del nuovo anno, tempo necessario per l’espletamento delle procedure di gara ai sensi del d.lgs. 36/2023, con successivo immediato rifacimento degli asfalti.

E’ quanto concordato, questa mattina, nell’incontro tra il Sindaco Gianfranco Di Piero e il Vicepresidente della società Saca Alessandro Pantaleo, definendo e programmando gli interventi finalizzati alla soluzione delle criticità, segnalate dai cittadini residenti, con l’intera sostituzione delle infrastrutture idriche e relativi allacci di utenze.

Le opere acquedottistiche saranno a carico della società Saca, con lo stralcio del finanziamento Masterplan-Regione Abruzzo e la compartecipazione del Comune per il ripristino del manto stradale, a lavori ultimati.

Il Sindaco e il Vicepresidente Saca hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, considerando che l’intervento programmato era atteso dai residenti da anni.