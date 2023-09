A Cansano un murale per l’orsa Amarena

L’opera, voluta dalla famiglia Colantonio, è firmata dall’artista lancianese Di Totto

Cansano, 30 settembre– L’orsa Amarena e i suoi cuccioli: questo il soggetto del murale realizzato nel centro storico di Cansano, e nello specifico su una parete dell’abitazione di Aldo e Pietro Colantonio, committenti e finanziatori dell’iniziativa. Colpiti dalla vicenda di Amarena, l’orsa uccisa a colpi di fucile alcune settimane fa a San Benedetto dei Marsi, nonché da sempre sensibili ai temi riguardanti la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica, i due fratelli hanno infatti deciso di renderle omaggio attraverso il linguaggio della street art. La progettazione e la realizzazione dell’opera è stata affidata all’artista Nicola Di Totto, in arte 2Neko, famoso street artist di Lanciano già attivo in numerosi altri contesti abruzzesi e non.

«È un invito alla riflessione attraverso un semplice messaggio in ricordo di Amarena, con un titolo in forma di domanda indiretta: “Se credi…”» commenta l’artista, che prosegue «come a dire: se credi di poter cambiare il mondo, come lo faresti? È quello che pensavo mentre dipingevo ed è quello che chiedo a tutti voi. È difficile, lo so, ma non impossibile».

In una nota l’amministrazione comunale di Cansano ha espresso, anche a nome della comunità, viva gratitudine nei confronti dell’artista e della famiglia Colantonio: «Ringraziamo vivamente la famiglia Colantonio per aver donato a Cansano, di propria iniziativa e con proprie risorse, questo splendido murale dedicato all’orsa Amarena e ai suoi cuccioli. L’opera ha valorizzato uno degli angoli più suggestivi di Cansano, definendo una nuova prospettiva per l’accesso al centro storico».

Le immagini del murale, realizzato nei giorni scorsi e concluso ieri sera, stanno già spopolando sui social, raccogliendo apprezzamenti sia per l’esecuzione che per il soggetto scelto, mentre c’è già chi desidera raggiungere Cansano per vederlo dal vivo.