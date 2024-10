A Cansano ritorna “ Abballa abballa Rocc “

Il 1 novembre la seconda edizione dell’evento sulle leggende del Capetièmpe abruzzese

Cansano,23 ottobre– Si terrà sabato 1 novembre alle 18:00, nel centro storico di Cansano, la seconda edizione della manifestazione Abballa, abballa Rocc’ – Leggende e storie cansanesi nella notte più lunga e misteriosa dell’anno.

Dopo il successo dello scorso anno, il paese alle falde della Maiella tornerà ad animarsi con i racconti e le leggende popolari del Capodanno contadino, il Capetièmpe abruzzese, ossia la notte di Ognissanti, cui la tradizione locale attribuisce il potere di evocare il ritorno degli spiriti e dei morti. Un momento dell’anno che dava inizio al nuovo ciclo agricolo e spalancava le porte del regno dei morti, consentendo alle anime di tornare a popolare le case, le strade e le piazze.

Abballa abballa Rocc sarà un viaggio nei racconti tramandati oralmente dalla comunità, oltre che dalla bibliografia esistente sul tema: il pubblico sarà infatti guidato lungo un percorso che si snoda nel centro storico, per l’occasione allestito a tema e popolato da personaggi inquietanti e leggendari, dalla Bandasma al gigante Tommaso, da gliu Mazzemarieglie al fantasma del cavaliere senza testa, fino al Sabba in cui, secondo un vecchio racconto, si trovò coinvolto il cansanese Rocco, costretto a danzare in un circolo di streghe (da qui il titolo dell’evento).

L’itinerario muoverà alle ore 18:00 dal piazzale antistante il Centro di Documentazione “Ocriticum”; al termine dell’evento sarà possibile degustare prodotti tipici presso gli stand gastronomici allestiti per l’occasione.