Sulmona: un defibrillatore posizionato all’interno del Teatro Caniglia

Sulmona, 30 settembre- Il Teatro Maria Caniglia area cardio protetta, grazie al nuovo defibrillatore donato dall’Associazione di Promozione Sociale Meta, affidataria della gestione della Stagione di Prosa e delle attività collaterali per l’annualità 2023/2024: sabato 30 settembre presso il Teatro Maria Caniglia è stato ufficialmente donato il dispositivo salvavita, alla presenza del Sindaco Dott. Gianfranco Di Piero e di Diadema Aps, l’associazione che da anni svolge un ruolo fondamentale per la diffusione delle pratiche della cultura della prevenzione.

In Italia le malattie cardiovascolari colpiscono mortalmente ogni anno circa 60.000 individui, e per la sopravvivenza di chi viene colpito risulta essere fondamentale la rapidità di intervento attraverso le manovre di rianimazione cardio polmonare e l’uso di un defibrillatore. Per questo Meta Aps ha deciso di procedere con la donazione di un dispositivo tanto importante da posizionare all’interno del Teatro Comunale, luogo sempre più affollato, e di formare il personale interno all’associazione e quello del teatro grazie alla formazione offerta da Diadema Aps, tramite cui è stato possibile acquistare il macchinario.

“La presenza in teatro di questo prezioso dispositivo fornirà un importante supporto in caso di necessità per gli spettatori, gli artisti e il personale del teatro durante gli spettacoli e gli eventi organizzati al suo interno. La presenza di pubblico sempre crescente all’interno della sala ci ha spinto, per senso di responsabilità, a compiere questo piccolo gesto nell’interesse collettivo e nella speranza che lo stesso, in caso di bisogno, possa fare la differenza. Abbiamo previsto, inoltre, la formazione del personale del teatro sull’uso corretto del defibrillatore, garantendo così che sia prontamente utilizzabile in situazioni di emergenza» ha dichiarato il Direttore Artistico della Stagione di Prosa M° Patrizio Maria D’Artistache prosegue «Il Teatro, l’Arte e la Cultura tutta ci insegnano quanto sia importante identificarsi come comunità, comunità umana, il cui interesse più alto è la sublimazione di ogni buon sentimento che porta a conoscere, rispettare e a prendersi cura dell’altro da sé”.