Sulmona:pronto  un corso per Arbitro di calcio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni.

Sulmona, 30 settembre- E indetto un corso gratuito per Arbitro di calcio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni. Il corso avrà svolgimento presso i locali sezionali di Sulmona in via Carrese n. 13.

L’essere Arbitro rappresenta un’importantissima esperienza di crescita umana e personale, consentendo ai giovani di formare al meglio il proprio carattere e personalità svolgendo, al contempo, attività sportiva.

I nuovi Arbitri, al termine del corso, riceveranno gratuitamente la divisa ufficiale Legea, la tessera federale che consente l’ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e il certificato utile anche ai fini del credito scolastico. Da subito saranno impiegati nella direzione delle gare alla presenza di un Tutor che li accompagnerà nelle prime partite. Alla direzione delle gare verrà corrisposto un rimborso spese.

Fondamentale, per la scrivente Associazione, coinvolgere il maggior numero di giovani che avranno altresì modo di partecipare ai numerosi eventi alla presenza di illustri personalità del mondo sportivo ed arbitrale, come, da ultimo, l’evento svoltosi presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sulmona al quale ha partecipato l’Arbitro Internazionale Maurizio Mariani.

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 3452716617 o via mail a sulmona@aia-figc.it