Carcere:i sindacati lanciano l’allarme per una presunta emergenza sanitaria

Sulmona,21 settembre– Con una nota indirizzata al Direttore del carcere di Sulmona per fare chiarezza e chiedere chiarimenti sulla preoccupazione emergenza sanitaria, casi covid accertati e sospetta epidemia di scabbia i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del Personale di Polizia penitenziaria Getano Consolati (Uil),Tiziana Sciarra (Osapp) Giuseppe Mazzagatta (Uspp) e Danide Tabolitzki (Cgil) hanno sollecitato un incontro urgente.

Dopo aver ricordato la condizione in cui si trova ad operare il personale “ ormai stremato da una pesantissima estate dovuta alle eccezionali carenze di personale che hanno portato a doppi e tripli turni ed accorpamenti di molteplici posti di servizio” i rappresentati delle organizzazioni sindacali evidenziano che “ è cosa nota che i primi casi di sospette “dermatiti” ed “acarosi” risalgano a maggio 2023, di cui il caso più grave è un detenuto che ad oggi è ricoverato presso l’ospedale cittadino da settimane, nei mesi trascorsi ci sono state ufficiose rassicurazioni sui 3 o 4 casi segnalati e che fossero non infettivi, ma dipendenti da malattie autoimmuni o da presunti morsi di insetti.

Da una stima di voci non ufficiali del personale sanitario interno all’istituto- scrivono anocra i sindacati- i malati di “acarosi” risulterebbero essere di circa 5 detenuti al Reparto Verde e di circa 10 detenuti al Reparto Blu, e contestualmente n. 3 casi accertati di detenuti positivi al Covid-19. Se fosse confermata questa stima, ripetiamo non ufficiale, è palese che tale dermatite, acarosi o scabbia che sia risulta essere infettiva e bisognosa di interventi seri da parte degli uffici ASL e dell’Amministrazione Penitenziaria, entrambi in colpevole ritardo. La gestione è ovviamente resa difficoltosa anche per il sovraffollamento in cui versa l’istituto che relativamente ai detenuti AS 3 ha una capacità regolamentare di n. 200 posti, mentre gli attuali presenti sono 375, quindi siamo al 187,5% della capacità regolamentare, ciò ovviamente riduce se non rende impossibile la necessità terapeutica di isolare tanto i malati di Covid-19, quanto i malati di scabbia”.