Nuova iniziativa in ricordo dell’insegnante “ Paola Esposito”

Sulmona,21 settembre- -Anche per quest’anno scolastico, l’associazione culturale in memoria dell’insegnante Paola Esposito ha deciso di omaggiare gli alunni delle classi prime elementari, infatti questa mattina nelle scuole elementari di Introdacqua e Pacentro, l’associazione “Maestra Paola Esposito” ha donato agli alunni della prima elementare un kit per la scuola, comprensivo di astucci, colori e diari .

L’associazione culturale, nata nel ricordo dell’insegnate scomparsa nel febbraio 2021, si pone l’obiettivo di essere un sostegno per gli alunni della scuola elementare .

“È un modo di augurare un buon anno scolastico agli alunni ma sopratutto renderli felici “ dichiara Mariarosaria Casciato, vicepresidente dell’associazione .

“Colgo l’occasione per annunciare che il giorno 25 Maggio 2024 ci sarà il terzo concorso canoro per i bambini delle scuole elementari nella meravigliosa location del teatro comunale.Nella magnifica location del cortile della SS annunziata si sono esibiti sei cori musicali di sei classi diverse delle scuole primarie del comprensorio . Un pomeriggio ricco di emozioni , di esibizioni di ballo e spettacolo di magia .Ad aggiudicarsi il primo premio del primo memorial concorso canoro maestra Paola è stata la scuola elementare di Introdacqua .

“È stato un evento meraviglioso , protagonisti assoluti ;gli alunni che hanno deliziato i numerosi presenti con esibizioni canore di pregevole fattura. Sono orgoglioso, siamo orgogliosi di aver ricordato la maestra Paola in un contesto simile . “Conclude il presidente Valentino Casciato “ riproporremo l’evento l’anno prossimo , inserendo più scuole “.