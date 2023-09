Giovedì 21 settembre Roccaraso in festa per l’ordinazione diaconale di Cristian Di Sanza

Domani sera la veglia di preghiera alle ore 21 in preparazione all’evento

Roccaraso,18 settembre– Il prossimo 21 settembre, alle ore 18, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta in Roccaraso CRISTIAN DI SANZA, della medesima comunità, riceverà il ministero del diaconato per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di MONS. MICHELE FUSCO, Vescovo di Sulmona-Valva.

In preparazione alla cerimonia di ordinazione è prevista per domani una veglia di preghiera alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale, durante la quale Di Sanza terrà anche il giuramento.

“Non si tratta di un obiettivo raggiunto – racconta DI SANZA – il diaconato è un ministero, cioè esprime un servizio all’interno della Chiesa: una chiamata specifica, ma che è propria di ogni battezzato, quella di servire gli altri nell’amore come nostro Signore ha fatto con noi dando la sua vita fino a morire in croce e che, con l’aiuto di Dio, mi porterà verso il presbiterato”.

“Conosco Cristian – spiega DON ISAHK INSAN – da tre anni, da quando sono il parroco di Roccaraso. Allora era ancora nella fase formativa nel Seminario di Chieti. Veniva durante il periodo natalizio, la Pasqua e l’estate per passare un periodo di vacanza con la famiglia. È sempre stato presente in parrocchia per assistere e servire la Santa messa”.

“In questi anni – aggiunge DON ISAK -ho notato in lui una buona stoffa per il sacerdozio per fare di lui un bravo servitore di Gesù e della chiesa e nella nostra diocesi di Sulmona- Valva. Per la salvezza delle anime e per il Regno di Dio. Auguri a Roccaraso e alla nostra Chiesa”.