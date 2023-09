Sulmona in festa con la VI^ edizione del Running Ovidio

Sulmona.17 settembre- Atleti professionisti e podisti appassionati. Bambini, ragazzi e ragazze e famiglie intere hanno riempito questa mattina piazza Garibaldi e il centro storico cittadino per partecipare alle gare e alla passeggiata non competitive della sesta edizione della “Ovidio Running”, l’evento sportivo Organizzato dal Liceo Motorio Gb Vico e Gp Runners in collaborazione con Ecos Europe e dedicato al poeta sulmonese Publio Ovidio Nasone.

In settecento questa mattina si sono ritrovati a Sulmona per la manifestazione che è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dagli sportivi amanti della corsa e delle passeggiate all’aria aperta. Tra loro anche il presidente della Federcalcio e vicepresidente Uefa, Gabriele Gravina, che, con la pettorina numero 1, accanto al dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, ha aperto la camminata sportiva di 3.3km nel centro storico della città.

“Sono stati due giorni molto intensi, ma bellissimi, ha commentato Fantauzzi. “Voglio ringraziare tutti coloro che li hanno resi possibili: i runners, all’organizzazione Ecos di Valerio Di Tommaso, le famiglie, gli studenti e tutti i docenti, con il gruppo di lavoro e coordinato dalle professoresse Emanuela Cosentino e Carolina Lettieri. Un grazie anche a Patrizio Maria D’Artista e al Teatro Maria Caniglia per lo spettacolo “La notte del miracolo” portato in scena sabato e molto apprezzato da tutti. È stata una straordinaria festa per tutta la città, con lo sguardo rivolto all’Europa.” Una festa fatta di colori, di allegria e di tanto, tanto sport. A farla da padrone la corsa competitiva di 9,9 km. Una gara di altissimo livello tecnico a cui hanno partecipato 250 atleti, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione.