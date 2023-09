Bugnara: malore oggi per un giovane che assisteva alla cerimonia d’intitolazione del complesso sportivo

Bugnara,17 settembre- Momenti di panico e di forte preoccupazione questo pomeriggio a Bugnara nel corso della cerimonia per l’intitolazione del complesso sportivo all’ex sindaco del paese Giuseppe Lo Stracco scomparso lo scorso dicembre- Un giovane di circa 30 anni che assisteva alla cerimonia si è accasciato al suolo per un improvviso malore probabilmente a causa del caldo Subito soccorso da alcuni medici che si trovavano in mezzo alla folla è stato trasportato d’urgenza dai sanitari della Croce rossa che prestavano servizio per tutti gli accertamenti del caso e per fortuna opo i controlli che le sue condizioni non destino preoccupazione eccezion fatta per una piccola escoriazione e un leggero trauma cranico rimediato durante la caduta