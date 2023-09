Bcc di Pratola, convegno sulle coste della Sardegna 

Sulmona, 2 settembre- Si è svolto presso il villaggio turistico Igv Santagiusta il Convegno soci 2023 della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna. Sulle splendide coste della Sardegna sud-orientale, nella zona di Costa Rei, si sono ritrovati circa un’ottantina di soci. Tra questi anche il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino. A fare gli onori di casa il neoeletto Presidente, l’avvocato Alessandro Margiotta, insieme al Direttore Generale Silvio Lancione. Affiancati dai membri del consiglio di amministrazione della banca. Tra i relatori Giacomo Pula, Direttore della pianificazione di Iccrea. Che ha esposto le strategie e i numeri del suo gruppo, capace di inglobare tutti i crediti cooperativi. In videoconferenza è intervenuto anche il professor Cristiano Iacopozzi, docente presso la facoltà di Economia dell’Università di Siena.

É stata l’occasione per fare il punto su tematiche inerenti l’economia internazionale, la transizione al digitale e i mutui a tasso variabile. «Navighiamo nella giusta direzione, con un ottimo equipaggio. La nostra banca rappresenta un pilastro inestimabile per la nostra comunità e va preservata ad ogni costo, non disperdendo l’ottimo lavoro di coloro che ci hanno preceduto», spiega Margiotta.

Gli fa eco Silvio Lancione: «La Bcc di Pratola consolida i risultati e pensa a crescere. Insieme alla capogruppo Iccrea ed alle altre Bcc sta dimostrando di saper fare banca, di saper fare banca dei territori e di poter giocare un ruolo importante per l’intero sistema paese». La novità sostanziale è l’apertura di una nuova filiale a Lanciano. Come annunciato dallo stesso Margiotta: «Siamo orgogliosi di servire diversi territori ognuno con una propria peculiarità. E qui annunciamo con orgoglio l’apertura di una nuova filiale a Lanciano, che premia il lavoro sino ad oggi svolto».

Quella dell’istituto di credito peligno è stata una crescita esponenziale, come testimoniato dai tanti riconoscimenti ottenuti di recente. E soprattutto dai numeri, che attestano la Bcc di Pratola tra le banche più solide a livello nazionale.

Daniele Rossi