Verrecchia (Fdi) su problemi Consorzio di Bonifica Centro

Sulmona, 2 settembre– “Ieri sera a Pescara nella sede della Regione Abruzzo di Piazza Unione, ho avuto un incontro con il commissario del Consorzio di bonifica Centro, avv. Daniela Valenza, per discutere delle problematiche emerse lo scorso giorno all’assemblea del comitato bonifica sostenibile”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia. “Il commissario – prosegue Verrecchia- ha rappresentato che l’attuale revisione delle tariffe è connessa a un recente pronunciamento del Tar Abruzzo che ha definito un giudizio introdotto da un gruppo di consorziati. Sono soddisfatto – commenta l’esponente di Fratelli d’Italia- per avere avuto rassicurazioni dal commissario che ha posto le basi per uno studio alternativo al fine di definire al meglio il metodo di calcolo e giungere all’apposizione di un tributo equo. Ho avuto anche rassicurazione dalla commissaria della particolare attenzione che sarà dedicata soprattutto al mondo dei piccoli agricoltori per il quale, già nella giornata di ieri, ha avuto modo di incontrare una loro delegazione” conclude Verrecchia.