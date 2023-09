Sulmona, 31 agosto– Il Segretario Nazionale dell’UDC, On. Lorenzo Cesa, ha incontrato il Consigliere regionale d’Abruzzo Marianna Scoccia per discutere della situazione politica locale e delle prospettive di rilancio dell’economia regionale grazie al corretto utilizzo delle risorse del PNRR. A conclusione della riunione, spiega una nota, per poter affrontare al meglio le sfide elettorali della prossima primavera, si è concordato di ricostituire il Gruppo UDC in Consiglio regionale.