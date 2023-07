Crisi al Comune di Sulmona: la forza del centrosinistra è la confusione nel centrodestra

La spaccatura fra le forze di opposizione.Secca risposta dei consiglieri Di Rienzo,Di Rocco,La Porta,Petrella,Proietti,Santilli al documento diffuso questa mattina da Fdi. Ecco la nota

Sulmona, 6 luglio- Ancora una volta il duo di Fratelli d’Italia perde una buona occasione per tacere e dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, di produrre comunicati sotto dettatura del Partito Democratico, di cui oramai è diventato unico e vero braccio armato nella guerra tra Di Benedetto e alcuni componenti di maggioranza. Noi in questa diatriba non ci intromettiamo, lasciando che Fratelli d’Italia segua il suo percorso di alleanza con il Pd.



In merito poi all’ennesimo e ridicolo invito a presentarsi venerdì alle ore 12, siamo rammaricati di evidenziare la difficoltà del funambolico “duo” di procedere ad una semplice operazione aritmetica per la quale 6+2 fa 8 e non 9. È inutile pertanto recarsi il prossimo venerdì dinanzi al segretario poiché, come loro sanno bene, non si arriverà allo scioglimento del Consiglio comunale.



Recarsi dinanzi al segretario avrebbe solo l’effetto di ricompattare gli 8 consiglieri che sostengono questa deleteria amministrazione, visto che nessuno di loro si presenterà. Se al contrario il funambolico duo ha certezza della nona firma lo dichiari pubblicamente e noi sei saremo i primi a recarci nell’ufficio del Segretario generale. Diversamente si renderanno protagonisti di un’autentica pagliacciata agli occhi della Città.



Piuttosto, spieghino Masci e Zavarella i motivi per cui non hanno inteso sottoscrivere la nostra richiesta di Consiglio comunale (motivata e circostanziata nei minimi particolari) e, soprattutto, ci dicano se è vero che tra loro ed il capogruppo di Benedetto intercorrono rapporti professionali/lavorativi come da più parti si mormora.



Di Rienzo

Di Rocco

La Porta

Petrella

Proietti

Santilli