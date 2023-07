Il futuro della Marsica al centro di un convegno nazionale

Sulmona,6 luglio– Le Aree Interne al centro di un convegno per progettare il futuro. Appuntamento mercoledì 12 luglio alle 16.30 nella sede dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana Avezzano. L’iniziativa voluta dagli amministratori del territorio, prevede un confronto per mettere a punto strategie e dare impulso alle nuove prospettive di sviluppo e crescita della zona.

“Abbiamo voluto la presenza di Marco Bussone, presidente dell’Uncem nazionale”, afferma Lorenzo Berardinetti sindaco di Sante Marie e presidente dell’Uncem Abruzzo che aprirà il convegno, “in quanto crediamo nel confronto con le altre realtà nazionali e soprattutto nelle potenzialità della nostra Unione dei Comuni che attualmente, con i suoi 82mila abitanti e 34 comuni aderenti, è la più grande della regione Abruzzo”. L’iniziativa giunge a pochi mesi dal varo del nuovo ente, ossia l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, nata dalle ceneri dell’ex comunità montana e con un assetto destinato ad essere più flessibile e operativo proprio per affrontare al meglio le nuove sfide del settore pubblico del territorio. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana e sindaco di celano Ing. Settimio Santilli. “Il convegno”, spiega, “sarà utile per fare il punto sulle novità che sono state messe in campo nel territorio a partire dalla due zone della Marsica inserite nelle Aree Interne, dei fondi relativi al Pnrr i cui progetti sono in fase di realizzazione da parte dell’Ambito sociale n. 2 Marsica e del fondo per la montagna”.

Il convegno, oltre ai citati prevede gli interventi di Giovanni D’Amico responsabile tecnico area interna, Velia Nazario sindaco di Carsoli e vice presidente Unione, Angelo Caruso presidente della provincia di L’Aquila, Francesco benedetti vice presidente dell’Uncem nazionale, Silvio Paolucci consigliere regionale e Mario Quaglieri assessore regionale alle Aree Interne. Nella zona dell’Unione dei comuni esistono due Aree Interne che sono state individuate nell’ambito dello Snai – Sistema Nazionale Aree Interne – si tratta della zona Valle del Giovenco Valle Roveto e di quella da poco istituita Alto Liri Piana del Cavaliere.