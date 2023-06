Pacentro, set a cielo aperto per lo spot  sulla storica corsa degli zingari

Pacentro, 25 giugno– Sono iniziate a Pacentro le riprese dello spot della Corsa degli Zingari voluto dal Presidente Giuseppe De Chellis per promuovere l’edizione 2023 della storica manifestazione abruzzese e il Comune. Due turisti si incontrano a Pacentro dopo essersi persi di vista da qualche anno. Sullo sfondo uno zingaro impegnato nella corsa, tradizione religiosa e sportiva che ha fatto conoscere il borgo nel mondo.

Protagonisti dello spot l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che tornerà il 2 e 3 settembre in veste di madrina, il re delle pubblicità Graziano Scarabicchi e il giovanissimo Alessandro Cartenì, volto noto della serie di Rai Gulp “Crush – La storia di Tamina”. A fare gli onori di casa, oltre al vulcanico De Chellis, anche il sindaco Guido Angelilli. I tre attori, diretti dal regista Antonio Malvestuto affiancato dalla troupe Matteo Visconti e Federico Galli, hanno girato per le vie del comune all’interno del Parco Nazionale della Majella, inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, salendo fino al Castello Caldora e terminato le riprese nella Chiesa della Madonna di Loreto, arrivo della Corsa degli Zingari.

Poi tutti a tavola per gustare le specialità locali: dai ravioli alla ricotta agli arrosticini. Per finire con un bel brindisi per festeggiare l’ottimo lavoro realizzato. “Fra una decina di giorni lo spot sarà ultimato e tutti potranno vederlo sulle nostre pagine social e sul sito ufficiale”, si sbilancia il Presidente dell’Associazione culturale Corsa degli Zingari. “Ci tengo a ringraziare il Comune di Pacentro e la Confraternita Madonna di Loreto, sempre pronti a darci il loro sostegno”.

Per la Nazzaro, però, questo non è stato solo un fine settimana di lavoro. Con lei c’era un fan d’eccezione, il ballerino Stefano Oradei. Per la neo-coppia, al centro del gossip in queste settimane, un romanticissimo week end dal sapore abruzzese fatto di panorami mozzafiato e tramonti romantici.