Torna a Scanno la “Notte Romantica”

Una giornata, oltre che una notte, all’insegna della fotografia, della natura, della musica. Passando per il buon cibo

Scanno, 22 giugno – Appuntamento a Scanno (L’Aquila) sabato 24 giugno per la quarta edizione della “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” con un programma fitto di iniziative per tutti, grandi e piccoli, dal mattino fino a tarda notte.

Noto come il borgo dei fotografi (Bresson, Giacomelli, Berengo Gardin) e come il paese del lago a forma di cuore (fresco di titolo “Cinque vele” di Legambiente e Touring) incastonato tra i monti dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli, Scanno, con l’associazione “Pro Loco” animata da giovani restanti, si prepara ad accogliere visitatori “romantici” con attività ad hoc.

Visite guidate tra i vicoli del paese e sul “sentiero del cuore” per ammirare e fotografare il lago dal punto panoramico più famoso, tour in ape calessino, escursioni a cavallo, concorso fotografico e mostre, vestizione di donne in abito tradizionale che passeggiano per i vicoli e le piazze come ai vecchi tempi, degustazioni di prodotti tipici lungo il centro storico, spettacoli di artisti di strada, intrattenimento per bambini con trampolieri, giocolieri, magie e bolle di sapone, stand educativo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, musica dal vivo, presentazione di un libro su orso e lupo, lancio di palloncini biodegradabili, discoteca sotto le stelle.

«Dopo il successo delle tre edizioni passate, torniamo con la solita energia ad offrire quest’opportunità di esplorare Scanno ed il suo territorio in tutte le sue potenzialità», afferma Davide Cetrone, presidente dell’associazione “Pro Loco” di Scanno.