Tribunali:Via libera alla legge sul rafforzamento di personale amministrativo

Sulmona, 21 giugno-“È legge il decreto sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, un provvedimento molto atteso dagli enti e che offre la possibilità di integrare il personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Un risultato storico, colto grazie alla tenacia e al grande lavoro di squadra, tra Camera e Senato, di Fratelli d’Italia e grazie all’attenzione da subito dimostrata dal sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove. Dal primo giorno della legislatura siamo stati impegnati in visite istituzionali nei tribunali sub-provinciali della nostra regione, oggetto di soppressione. Un lavoro quotidiano che ci ha permesso di raccogliere le istanze dei presidenti dei Tribunali, delle Procure e degli Ordini degli avvocati con l’obiettivo chiaro di salvaguardare questi fondamentali presidi di giustizia e di rafforzare – necessità mai colta in passato – le relative piante organiche del personale amministrativo. Oltre ad essere riusciti, in questi primi mesi, con il decreto Milleproroghe, ad ottenere la proroga dell’apertura dei tribunali fino al 1 gennaio 2025.

L’approvazione definitiva della norma smentisce inesorabilmente chi usa anche il delicato tema dei nostri Tribunali per attaccare il confutabile impegno di Fratelli d’Italia, puntualmente rispettato con i cittadini. La realtà dei fatti mostra anche come inaffidabili e inadeguati si siano rivelati i parlamentari del centrosinistra che – è giusto dirlo agli abruzzesi – hanno votato sia contro il decreto sulla proroga dei tribunali e sia contro il decreto che recepisce l’integrazione del personale amministrativo. Il nostro impegno non si ferma qui e, come già annunciato, continuiamo a lavorare anche per la necessaria revisione della geografia giudiziaria”. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, e i deputati Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani”.