A scuola di Magia: Prezza ospita il vero Villaggio di Harry Potter. 

Prezza,17 giugno–Domenica 25 Giugno a Prezza verrà allestito il vero villaggio di Harry Potter con tanti mercatini, giochi e Laboratori creativi di Diagon Alley con allestimento postazioni, professori in abiti a tema dedicati

La casa di Hagrid

Le giostre degli Elfi Domestici

La Banca della Gringott Allestimento con Goblin e maschere

Dissenatori alti 3 Metri Itineranti per tutta la manifestazione.



Inoltre sarà possibile partecipare al costo di 7€ all’avventura in costume. Immergersi in una storia magica sarà emozionante.

Per l’avventura in costume le fascia orarie sono tre:

11 -12,30 14 -15,30 16 – 17,30

Per prenotare chiamare ☎️ 0864/45138



“Un evento unico in Abruzzo, che vedrà protagonisti i bambini” commenta il sindaco Marianna Scoccia “voglio ringraziare la proloco di Prezza per sostenere ogni iniziativa dell’amministrazione occupandosi della parte gastronomica, anche in questa occasione sarà possibile degustare prodotti tipici locali.”