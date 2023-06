Sulmona: affidati lavori per nuovo plesso scolastico in Via L’Aquila

Sulmona, 16 giugno- “Affidati questa mattina i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Via L’Aquila”. Lo annuncia il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Franco Casciani.

“Con decreto commissariale sono stati affidati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero complesso di via L’Aquila attualmente utilizzati dal Centro per l’Impiego regionale e dalla Scuola dell’infanzia. Con procedura negoziata aperta a 10 imprese, ad aggiudicarsi i lavori, per circa 1.500.000 euro, è stata l’Ati composta dalla Maia Scavi e Gruppo Autotrasporti di Sulmona che hanno l’onere anche della progettazione definitiva ed esecutiva

Prosegue senza sosta il lavoro degli uffici comunali per tradurre in opere i 20 milioni di euro del Piano delle Opere Pubbliche, annualità 2023, che ricomprende molti fondi intercettati dal PNRR come nel caso di specie.

Voglio ringraziare gli uffici per lo sforzo profuso nell’espletamento delle complicate procedure previste dalla normativa e per aver rispettato con ampio anticipo le scadenze previste. Entro il primo Novembre – ha concluso l’Assessore– si dovrà dare corso all’esecuzione dei lavori che insieme alla prevista realizzazione del nuovo Centro Per L’impiego daranno un nuovo volto e una migliore fruibilità dei servizi”.