Sulmona senza politica/2 :Maggioranza senza dignità

Dopo la pungente ed ironica posizione di ieri delle forze politiche di maggioranza a Palazzo San Francesco oggi la dura replica dei Consiglieri di opposizione Di Rocco, Santilli e Petrella

Sulmona, 13 giugno– Assistiamo basiti al teatrino messo in piedi dalla maggioranza. Da una parte se ne danno di santa ragione rinfacciandosi a vicenda comportamenti che potrebbero rasentare la legittimità (hanno parlato di interessi personali e tanto altro) e dall’altra hanno la faccia tosta di ricompattarsi per scrivere un documento che si caratterizza per essere semplicemente contro qualcuno. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Questi signori sono uniti solo quando si tratta di attaccare i loro avversari politici poi per il resto se ne danno di santa ragione, disinteressandosi dei problemi della Città. Ancor più vergognoso il Pd che da una parte firma documenti con il resto di quel che rimane della maggioranza e dall’altra instaura rapporti con la minoranza per concordare strategie contro sindaco e contro il consigliere Nannarone.

D’altronde non c’è più da meravigliarsi se in città il Pd ha perso la gran parte di quei personaggi che hanno segnato la storia della sinistra sulmonese. Invitiamo il partito democratico ad occuparsi dei problemi della città se ha intenzione di governare ancora insieme al sindaco Di Piero, altrimenti coerentemente esca dalla maggioranza ed apra formalmente la crisi.La Città è stufa di assistere a questo indecoroso teatrino.

Così in una nota i consiglieri comunali Di Rocco,Petrella,Santilli