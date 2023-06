Al via la V^ edizione di “ Leggo per legittima difesa”

Sulmona, 13 giugno– Prende il via da Prezza (AQ) la quinta edizione di “Leggo per legittima difesa” la Rassegna letteraria organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Terza Pagina e dai Viaggiatori nel Tempo Ets.

L’appuntamento è per giovedì 15 giugno alle 18 nella piazzetta San Giuseppe a Prezza dove sarà presentato il libro del Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda “Naufraghi in porto”. Il romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1920 in una prima stesura con il titolo “Dopo il divorzio”, è stato riproposto a gennaio 2023 da Ianieri Edizioni.

Un romanzo che parla di emancipazione femminile, di amore e di cambiamenti sociali come solo la Deledda riesce a fare: raccontando storie attraverso le vite di personaggi straordinari.

Interverranno: la sindaca di Prezza e consigliera regionale Marianna Scoccia, Chiara Buccini giornalista e direttore artistico della Rassegna Letteraria, Anna Berghella, avvocata e l’editore Mario Ianieri.

Gli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini interpreteranno brani tratti dal libro.

“Leggo per legittima difesa” continuerà il 17 giugno alle 18 al Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio con la scrittrice umbra Eleonora Benedetti che presenterà il suo ultimo romanzo “Non è il tuo nome” (Armando Editore), una storia che racconta dolori e sofferenze ma anche determinazione e forza di una ragazza che, nel dopoguerra, di colpo si ritrova donna e nella solitudine del disonore lotta per il

bene di suo figlio, riuscendo a riscattarsi da ogni forma di giudizio.

Il 25 giugno, sempre a Pettorano sul Gizio, sarà la volta di “Rapsodia d’autunno” (Ianieri Edizioni) di Alessandra Caneva, mentre il 27 giugno a Pratola Peligna sarà presentato “Sul sentiero della libertà. Storie dall’Abruzzo tra guerra e resistenza” a cura di Maria Rosaria La Morgia e Franca Del Monaco.

Il 30 giugno a Raiano sarà la natura protagonista con il libro “Arcani sentieri” (PeQuod Edizioni) in cui si fonde prosa e poesia grazie alla scrittrice Antonella Roncarolo e alla poetessa Enrica Loggi.

Il 4 luglio a Pacentro un viaggio indietro nel tempo con la presentazione del libro “Viaggio nel Fucino in un racconto di metà Ottocento” di Alexandre Dumas con prefazione di Dacia Maraini (Ianieri Edizioni).

“Vincent Massari, cronache di un abruzzese d’America” di Alessio De Stefano (Radici Edizioni) sarà presentato l’8 luglio a Pettorano sul Gizio mentre il 9 luglio a Raiano l’avvocata Anna Berghella presenterà “Il dolore invisibile, La sottovalutazione delle malattie femminili e le patologie croniche” (Corsiero Editore), il 23 luglio a Pacentro appuntamento con “Sfogliando una fiamma, storia letteraria dei Carabinieri” dì Emilio Limone (Ianieri Edizioni).

Il 29 luglio a Pratola Peligna in occasione della presentazione del libro “Fest’e fiera” di Michela Di Lanzo e Adriana Gandolfi (Radici Edizioni) si svolgerà una cerimonia in ricordo di Enrichetta Santilli, presidente del Centro studi e Ricerche Antonio De Nino, recentemente scomparsa che, nel 2021 assegnò il “Premio De Nino” a Di Lanzo e Salustri per il lavoro svolto sulle antiche fiabe di Antonio De Nino, interverrà il prof Carlo Alicandri-Ciufelli presidente del Pon Alumni.

Il 2 agosto a Pettorano sul Gizio appuntamento con il thriller psicologico “Black Canvas, nel buio della mente” (Nua Editore) di Laura Rossi, la Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” si concluderà a Prezza il 9 agosto con la scrittrice e giornalista Barbara di Castri che presenterà il libro “La luce che bagna Napoli” (Aracne Editrice) seguirà il laboratorio per bambini “Disegna la tua favola”.