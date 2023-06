Sulmona e la politica che non c’è. Ora torna ad occuparsi solamente di Gerosolimo. E i tanti problemi della città?

Sulmona, 13 giugno– “ Le dimissioni annunciate ieri del Consigliere Andrea Gerosolimo sono l’unico documento da lui prodotto per dimostrare di aver ricoperto l’incarico di consigliere comunale in diciotto mesi di amministrazione. Probabilmente, i pochi minuti nei quali si è registrata la presenza a Palazzo San Francesco dell’ex candidato Sindaco non sono stati sufficienti per apprendere il lavoro svolto dall’amministrazione in carica, né per provare a portare avanti almeno una delle sue mille idee, proclamate e conclamate in campagna elettorale. Inizia così uno strano comunicato dei “ Capogruppo di maggioranza” ( si presume di Sulmona ?) diramato nel corso della notte ( anche questo abbastanza strano !!) che torna ad occuparsi solamente di Gerosolimo ex consigliere regionale e comunale

“Questa Amministrazione- si legge ancora nella nota– non si è mai sottratta al confronto nei luoghi preposti all’attività politica e amministrativa, ma, oggettivamente, da parte dell’ex Consigliere Gerosolimo, oltre alle solita litania “non si è fatto nulla”, peraltro esposta a mezzo stampa, non sembra sia mai arrivata un’ osservazione politica nel merito, una considerazione o un suggerimento. In sintesi, nulla è pervenuto di quello che è lecito attendersi da un uomo che ha fatto della politica la sua ragione di vita.

Cogliamo, comunque, l’occasione per informarlo che ai 12 Milioni concessi dalla precedente amministrazione regionale all’Abbazia Celestiniana, dei quali legittimamente l’ex consigliere chiede quale sia il destino finale, ne possiamo aggiungere 8 e mezzo circa presi in un anno mezzo di amministrazione e gli altri recuperati che premiano la scelta operata di puntare decisi sull’ opportunità, unica ed irripetibile, del PNRR. Ci si invita a chiedere scusa, su cosa? Non c’è nessun problema a farlo in un confronto nelle sedi opportune, ma non ci sembra siano arrivate mai le scuse per le condizioni nelle quali è stata lasciata Co.Ge.Sa. per un patrimonio immobiliare in gran parte non gestito e sul quale, in taluni casi, forse si è preferito non intervenire, per il servizio trasporti abbandonato al suo destino, per gli interventi di rifacimento stradale che nell’ultimo decennio si possono contare sulle dita di una mano e su altre cose delle quali sarà nostra cura dare informazione alla Città. Auguriamo all’ormai ex Consigliere un sereno lavoro per la costruzione del suo ennesimo progetto civico e un cordiale in bocca al lupo per la sua carriera professionale”.

Tutto qui,davvero poco per una maggioranza che ha di fronte tanti problemi da risolvere per città e trova motivo di parlare solo di Gerosolimo. Che maliconia. !!