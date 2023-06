Sulmona: si è dimesso l’Assessore alla Cultura Tuteri

Sulmona, 7 maggio– Comunico che in data odierna la Dottoressa Rosanna Tuteri ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente la Giunta Comunale.

Nel prendere atto, non senza rammarico, della decisione assunta dall’Assessore Tuteri, avverto il dovere di esprimerle sincera gratitudine per l’impegno profuso al servizio dell’Amministrazione Comunale e della Città, caratterizzato da elevata professionalità, indiscussa preparazione culturale e non comune sensibilità.

Contestualmente, ho assunto l’interim delle deleghe a suo tempo attribuire alla Dott.ssa Rosanna Tuteri. Lo ha annunciato il sindaco della città Gianfranco Di Piero