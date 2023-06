“Casa Onna”: sabato presentazione del libro di Gianfranco Giustizieri

Aeroporto militare n° 452. La storia di un aeroporto militare quasi fantasma nato sotto il fascismo-

L’Aquila, 7 giugno La storia semisconosciuta di un aeroporto militare, voluto dal fascismo all’interno del progetto della “Grande Aquila”, localizzato dopo diversi sopralluoghi dai vertici dell’Aeronautica e del Demanio Militare con l’assenso del Duce, costruito a danno di 181 ditte agricole con l’esproprio di 50 ettari di terra coltivabile, occupato dalle truppe germaniche a seguito dell’armistizio, bombardato dagli inglesi e dismesso dopo la guerra con un contenzioso ancora aperto per le terre espropriate, sarà al centro dell’incontro che si terrà il 10 giugno, alle ore 17,30, a “Casa Onna”, Via dei Martiri 1, Onna, per la presentazione del libro di Gianfranco Giustizieri, Aeroporto militare n° 452. La storia di un aeroporto militare quasi fantasma nato sotto il fascismo, edizioni Carabba, Lanciano, 2023.

Interverranno gli storici Walter Cavalieri, Enrico Cavalli e l’ex consigliere comunale Tonino De Paolis con il coordinamento del giornalista Giustino Parisse.

Il libro si avvale di documenti, anche inediti, di Archivi pubblici e privati e la consulenza dell’Archivio Federale Tedesco.