Sulmona e la cultura: la ricetta giusta per la città

Da sabato prossimo il “Premio Ovidio 2023”- rassegna Internazionale di Arti visive-

Sulmona, 3 giugno- “ E’ la cultura, soprattutto in questa fase assai delicata, la ricetta giusta per questa città e per il territorio per guardare avanti con nuove speranze e nuove prospettive”. E’ questo un passaggio essenziale per il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Domenico Taglieri, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del “ Premio Ovidio 2023”- rassegna internazionale di arti visive che sarà inaugurata il prossimo 10 giugno ( ore 18,00) presso Sala museale “ Domus Arianna” di Palazzo dell’Annunziata di Sulmona.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’AFS (Accademia sulmonese di fotografia) in collaborazione don il Comune di Sulmona,la Fondazione Carispaq,il Lions Clubs di Sulmona.

Ha fatto gli onori di casa Luciano Fagagnini, da sempre apprezzato professionista e da qualche tempo animato anche dalla grande passione per la fotografia

Tema centrale di questa edizione “ Il mito dell’acqua” un appuntamento che vedrà la partecipazione di ben 43 fotografi o appassionati dell’arte della fotografia.Alla cerimonia inaugurale interverranno il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, Alessandro Bencivenga Presidente Archeoclub, Studenti del Liceo Classico Ovidio e Liceo Mazara

Insomma la città e l’intero territorio si apprestano a vivere una gran bella opportunità legata agli aspetti anche piu’ nascosti della nostra realtà, affidati al fascino e alla capacità di uno scatto fotografico che meglio di tante parole sa descrivere le bellezze del nostro ambiente ma anche quelle del nostro patrimonio storico,culturale e perfino delle nostre tradizioni

E poi, come spiegava il direttore artistico Umberto D’Eramo “ Non bisogna sottovalutare la forza del messaggio fotografico che attraverso i nuovi e moderni strumenti della comunicazione riesce ad esercitare raggiungendo spazi imprevedibili in ogni parte del mondo in pochi attimi. E se questo messaggio esprime, e racconta, la bellezza della nostra città per Sulmona questo appuntamento rappresenta una gran bella occasione promozione e di valorizzazione delle sue risorse”.