 “ Bugnara turismo montano”, grande successo e partecipazione alla festa del 2 giugno

Nell’occasione anche la cerimonia per ricordare “ Domenico Iandimarino”

Bugnara, 3 giugno- Non poteva aprirsi nelle migliori condizioni a Bugnara il tradizionale appuntamento per la giornata del “2 giugno” la stagione delle iniziative promosse dall’Associazione “ Bugnara turismo montano” che da anni si muove con grande impegno e originalità di alcune iniziative nel pur ricco cartellone di proposte che riesce a presentare

Un’occasione che ha suscitato tanto entusiasmo,partecipazione e soprattutto tanta voglia di camminare per trascorrere una giornata all’aria aperta prima di raggiungere a quasi mille metri di quota lo spazio attrezzato di “ Acqua degli uccelli”

Questa volta oltre ad una massiccia partecipazione , oltre cento, fra soci e simpatizzanti che con la loro presenza hanno voluto testimoniare “ passione e attaccamento per lo sport di montagna” c’è stato anche uno spazio riservato alla commozione e al ricordo di Domenico Iandimarino “ un amico, una persona cara, che tanto credeva al ruolo di questo nostro progetto- ha spiegato il Presidente dell’Associazione Pasquale Ventresca- e che ci ha incoraggiato sempre ad andare avanti e a fare sempre meglio per rendere un servizio utile a Bugnara”

E per ricordare il significato di questa giornata l’Associazione ha voluto scoprire “ una pietra-ricordo” contente la foto dell’amico scomparso da qualche mese. Presenti alla cerimonia anche il Vice sindaco di Bugnara Michele Stinziani, il sindaco di Anversa Gianni Di Cesare, il Consigliere comunale Matteo Ventresca e poi la moglie i figli, i familiari dello scomparso.

Poi si è rinnovato l’immancabile appuntamento a tavola con le specialità della buona cucina locale e con le tante specialità preparate dal gruppo dei cuochi dell’Associazione che anche in questa occasione si sono fatti apprezzare per l’impegno e la passione mostrate.

“ Ovviamente– spiega il Presidente dell’Associazione ‘Turismo montano” Pasquale Ventresca- si tratta di una uscita che tradizionalmente collochiamo all’inzio di stagione anche se quest’anno siamo stati condizionati dalle incerte previsioni meterlogihe ma la nostra attività si sviluppa nel corso dell’intero anno con altre iniziative promosse da soli o in collaborazione con le altre Assocazioni che operano a Bugnara nei diversi settori: culturale, sprtivi, sociali,ricreative. Noi crediamo che solamente attraverso la giusta coesione fra le diverse espressioni locali tutti insieme possiamo contribuire a far crescere e camminare Bugnara che resta comunque la grande sfida che tutti avvertiamo. Proprio per questa ragione – ha concluso- mi preme ringraziare pubblicamente quanti hanno collaborato in questa occasione e che continueranno a collaborare con noi anche per le prosime iniziative”